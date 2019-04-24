انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجمهورية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية انقذت شخصا حاول الانتحار من اعلى جسر الجمهورية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة الجوالة تمكنت صباح اليوم، من انقاذ شخص تولد ١٩٩١ حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجمهورية وسط بغداد بدافع الانتحار".
واضاف المصدر ان "الشخص اعترف بوجود خلاف عائلي"، مشيرا الى انه "تم تسليمه للمعاونية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان، امس الثلاثاء، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019، فيما اعربت عن قلقها من ارتفاع معدلات الانتحار بالعراق.
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