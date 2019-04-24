نائب يكشف عن سرقة 200 مليون دولار دفنها قصي صدام حسين بالسماوة

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عبد الامير الدبي، الاربعاء، عن سرقة 200 مليون دولار دفنها قصي صدام حسين في السماوة.

وقال الدبي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر وتابعتها الخليج 365، ان "اكثر من 200 مليون دولار مدفونة في سجن نكرة السلمان بالسماوة من قبل قصي صدام حسين، سرقت من قبل عصابة دولية".

ودعا الدبي "القائد العام للقوات المسلحة الى اجراء فوري"، مشيرا الى "انني اتصلت بمكتبه الخاص ولم يرد علي احد".

