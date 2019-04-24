

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم دعوة رسمة لشيخ الازهر لزيارة العراق، فيما وعد الاخير بتلبية الدعوة. الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم دعوة رسمة لشيخ الازهر لزيارة العراق، فيما وعد الاخير بتلبية الدعوة. ونقلت صحيفة الصباح عن المصدر قوله ان "ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻜـــﺮﻳـــﻢ ﻫــﺎﺷــﻢ ﻣــﺒــﻌــﻮث رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء عادل عبد المهدي الى مصر ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴـﻢ ﺪﻋـــــﻮة ﻟــﺸــﻴــﺦ اﻻزﻫــﺮ احمد الطيب لزيارة العراق". واضاف المصدر انه "ﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑبين اﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ ودور ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫــــﺮ اﻟــﻮﺳــﻄــﻲ ﻓﻲ العالم اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ"، مشيرا الى ان "اﻟـﻄﻴـﺐ رﺣﺐ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ووعد بتلبيتها في اقرب فرصة".





اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 24 اذار 2019، إن العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، فيما أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن رغبته بزيارة بغداد والنجف.

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 24 اذار 2019، إن العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، فيما أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن رغبته بزيارة بغداد والنجف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يقدم دعوة رسمية لشيخ الازهر لزيارة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.