

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن توجيه دعوة رسمية إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق. الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن توجيه دعوة رسمية إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي والذي حضرته الخليج 365، إنه "تم توجيه دعوة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة مقام النبي ابراهيم في العراق". وأضاف أن "التعاون مستمر مع دول الجوار والمحيط الاقليمي لملاحقة بقايا داعش الارهابي".





وأشار عبد المهدي، إلى أن "العراق عرّف العالم بسياسته الجديدة القائمة على اساس تفعيل المشتركات".

وأشار عبد المهدي، إلى أن "العراق عرّف العالم بسياسته الجديدة القائمة على اساس تفعيل المشتركات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يعلن عن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.