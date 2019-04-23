عبد المهدي: سنوفر الكهرباء للمواطنين الموسم الحالي بشكل افضل من السابق



وعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بتوفير الكهرباء للمواطنين خلال الموسم الحالي بشكل أفضل من السابق. الخليج 365/ بغدادوعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بتوفير الكهرباء للمواطنين خلال الموسم الحالي بشكل أفضل من السابق. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي والذي حضرته الخليج 365، إن "جباية الكهرباء ضرورية جداً لتنظيم الاستهلاك اليومي للطاقة". وأضاف أن "العراق لديه خطة طموحة لتطوير قطاع انتاج الغاز"، مؤكداً أنه "سيتم توفير الكهرباء للمواطنين الموسم الحالي بشكل افضل من السابق".





وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "لا توجد خطط أضافية لتوسيع نطاق جباية الكهرباء".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "لا توجد خطط أضافية لتوسيع نطاق جباية الكهرباء".

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