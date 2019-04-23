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رفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد

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الخليج 365/ بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشيخ زايد صمن المحلة 902 وسط بغداد بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية".

وأضافت أنه "ستباشر بعدها كوادر بلدية الكرادة بحملة لتنظيف وغسل الموقع خصوصا ان الكتل وضعت سنة 2009".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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