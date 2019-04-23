دفاع مدني نينوى يدعو الساكنين في احواض دجلة الى اخلاء وترك منازلهم

الخليج 365/ بغداددعت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، الثلاثاء، الساكنين في أحواض نهر دجلة إلى إخلاء وترك منازلهم, فيما أشارت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد زيادات إضافية في المياه.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالنظر للايرادات المائية المتزايدة إلى بحيرة سد الموصل من منابع نهر دجلة وإبقاء فراغ خزني سليم للسد يتطلب الأمر زيادة الاطلاقات المائية من السد، وعليه ستشهد الساعات القليلة المقبلة جعل هذه التصاريف (3500 م٣/ثا) بدلا من ( 3250 م٣/ثا)".



وطالبت المديرية جميع الساكنين في احواض النهر بـ" ضرورة إخلاء وترك منازلهم لان الكثير من هذه ستغرق بهذه التصريف العالية، ولا سيما أن الأيام المقبلة ستشهد زيادات إضافية قد تصل إلى ( 4000 م٣/ثا)".وأعلنت خلية مواجهة السيول، اليوم الثلاثاء، ازدياد الخزين المائي في البلاد إلى 45.09 مليار م3.