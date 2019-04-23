الداخلية تعلن ضبط شخصين متلبسين بترويج معاملات بمستمسكات مزورة في موقع التاجيات

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ضبط شخصين بتهمة ترويج معاملات مرورية بمستمسكات مزورة في موقع التاجيات المروري شمالي بغداد.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "عملية الضبط جاءت على خلفية المتابعة والتحري للشخصين من قبل إحدى مفارز مفتشية الداخلية، حيث تمكنت المفرزة التفتيشية من ضبطهما متلبسين بحيازة معاملات مرورية كانا يرومان ترويجهما داخل موقع التاجيات المروري على ضوء وكالات مزورة".
واضاف أن "المفرزة نظمت محضر ضبط بالمعاملات ودونت أقوال المخالفين وعرضت قضيتهما أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفهما على ذمة القضية للتحقيق معهما".
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