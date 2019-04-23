بالفيديو: ازدياد ملحوظ لحالات الانتحار في العراق وأساليب التنفيذ جديدة!

زيادة عدد حالات الانتحار في العراق أمر يستحق التوقف عنده، حيث شهدت البلاد في الاونة الاخيرة سلسلة غير متناهية من محاولات الانتحار فشل البعض منها بعد محاولات انقاذ من قبل ذويهم او الجهات المتخصصة.

وبحسب دراسة اجريت مع ناجين من عمليات انتحار، فإن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار. ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية خصوصاً في أطراف المدن، فضلا انعدام الأمن بسبب العمليات الإرهابية التي جرت في مناطق متفرقة من البلاد. وهذا الأمر خلف حالات إحباط واكتئاب لدى المنتحرين مما دعاهم الى تناول الأدوية التالفة، أو القفز من أماكن شاهقة الارتفاع، فضلاً عن تناول مواد سامة، وإطلاق الرصاص على انفسهم.



الى ذلك، كشفت احصائية بان اغلب المنتحرين غالبا ما يكونون من الفئة العمرية العشرينية كونها الاقرب الى التطور التكنلوجي في البلاد. فقد شوهدت اخيرا حالة انتحار او محاولة لذلك من خلال البث المباشر على مواقع التواصل، فيما عزا البعض حالات الانتحار الى الادمان الالكتروني وعدد من الالعاب التي تدعو متابعيها الى محاولة الانتحار.

وبدورها اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن تسجيل عشرات الحالات في المحافظات، لكنها لم تصدر حصيلة رسمية .

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

