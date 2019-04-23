مركز يكشف عن اسهل كلمات السر القابلة للقرصنة

الخليج 365/ بغدادكشف مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، عن كلمات المرور “الباسوورد“ الاكثر شيوعا عند البريطانيين، فيما أكد أن مستخدمي شبكة الانترنت لايعرفون افضل طريقة لحماية انفسهم من الجرائم الالكترونية.

ونقل المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن المركز الوطني للامن السيبراني عن هذه النتائج، في بحث سيبراني، انه "قام من خلاله بتحليل المعلومات المتعلقة بالحسابات التي تمت قرصنتها لمعرفة اي نوع من الكلمات والعبارات التي تم استخدامها في كلماتهم السرية".

واشارت النتائج الى أن" 15٪ فقط من الذين تم سؤالهم اكدوا أنهم يعرفون معلومات كثيرة حول كيفية حماية أنفسهم من النشاطات المسيئة على شبكة الإنترنت".

وبين المركز ان "البحث تضمن قوائم باكثر كلمات المرور المستخدمة في العالم، وكذلك عدد عمليات الدخول التي من السهل تخمينها، حيث ظهر ان الباسوورد 123456 هو الاكثر استخداما ( ظهر في اكثر من 23 مليون حساب) ، وكذلك 1111111 و 123456789 و qwerty (وهي اول احرف على اليسار في الكيبورد) كذلك تم استخدام اسماء مثل اشلي ومايكل ودانيال وجيسيكا وتشارلي، وليفربول وچيلسي".