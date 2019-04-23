اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة شمالي بابل

الخليج 365/ بابلأعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين بحوزتهما موادة مخدرة في سيطرة الشهداء شمالي بابل.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شرطة بابل في سيطرة الشهداء تمكنت، عصر اليوم، من خلال عملية تفتيش اجرتها للأشخاص والعجلات المارة من اعتقال شخصين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة".

واضافت القيادة، أن "عملية القبض جرت بالاشتراك مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الأفراد الموجودين ضمن السيطرة"، مؤكدة "احالة المعتقلين من قبل المفارز إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

