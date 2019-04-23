بالفيديو: فك الاختناق عن الأبنية المدرسية في محافظة ميسان

بعدما كان التقشف سبباً رئيساً في عرقلة انجازهما لسنوات، بدأت محافظة ميسان باستئناف انجاز المشاريع المتلكئة، وها هي تفتتح مدرستين جديدتين في قضاء علي الغربي.

ويقول المسؤولون المحليون، أن هاتان المدرستان ستسهمان في فك الاختناق عن الابنية المدرسية في المحافظة، والتي تعاني من ارباك الدوام المزدوج والثلاثي.

وبحسب محافظ ميسان، فإن الايام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشاريع الخدمية الاخرى، بعد استئناف العمل فيها خلال الفترة القليلة المنصرمة.



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