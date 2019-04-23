بالفيديو: فك الاختناق عن الأبنية المدرسية في محافظة ميسان

ويقول المسؤولون المحليون، أن هاتان المدرستان ستسهمان في فك الاختناق عن الابنية المدرسية في المحافظة، والتي تعاني من ارباك الدوام المزدوج والثلاثي.
وبحسب محافظ ميسان، فإن الايام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشاريع الخدمية الاخرى، بعد استئناف العمل فيها خلال الفترة القليلة المنصرمة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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