ويتخوف عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من عقوبات لربما قد تطالهم بسبب منشورات يعاقب عليها هذا القانون في حال تم تشريعه، لتقابلها دعوات بعدم تكميم الافواه وضرورة فسح المجال لحرية التعبير التي كفلها الدستور ببنوده.
ولربما ستشهد مسودة هذا القانون مناقشات واعتراضات حتى يتم انضاجه وتقديمه بمراحله الاخيرة، لتتم المباشرة بعدها بالتصويت عليه والبدء بتطبيق فقراته التي يتمنى الجميع بأن تكون منصفة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" تطرح للنقاش ببغداد وسط تخوّف من العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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