مجلس نينوى يمدد فترة الترشيح لمنصب المحافظ

الخليج 365/ نينوىأعلن مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، تمديد فترة الترشيح لمنصب المحافظ حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس بعد المقبل، عازياً ذلك إلى إعطاء الفرصة لترشيح أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة وحسم موضوع الطعن من قبل محكمة القضاء الاداري.

وقال رئيس المجلس سيدو جتو السنجاري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تمديد فترة الترشيح لشغل منصب محافظ نينوى لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢/٥/٢٠١٩ وفق الشروط المعلنة سابقاً".



وأوضح أن ذلك جاء "لغرض إعطاء الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من أهالي محافظة نينوى ولحين حسم موضوع الطعن من قبل محكمة القضاء الإداري".

يشار إلى أن مجلس نينوى أعلن، في الثامن شهر نيسان الحالي، فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ ونائبيه.

وصوت البرلمان، في (24 آذار 2019)، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية حادثة العبارة التي راح ضحيتها العشرات.

