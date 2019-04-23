موقف عراقي من الحصار الخليجي على قطر

الخليج 365/ بغدادكشف القائم بأعمال السفارة العراقية في الدوحة عبد الستار الجنابي، الثلاثاء، موقف العراق من "الأزمة الخليجية"، جراء الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017.

وقال الجنابي، في حوار مع "الجزيرة نت"، إن "العراق يرفض الحصار الذي فرضته عدة دول خليجية على قطر، وكان من أوائل الدول التي فتحت أجواءها وموانئها أمامها"، مشيرا إلى أن العراق دعا إلى "جلوس الأطراف الخليجية على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سلميا، كما دعم المبادرة الكويتية في هذا الشأن".



وتحدث أيضا عن دور العراق بالمساهمة في حل الأزمة، مذكرا بمواقفه المعروفة في الجامعة العربية لتخفيف التوتر بين دول الخليج، لا سيما أنه يحتفظ بعلاقات جيدة معها.

كما عبر الجنابي عن أسفه لأخذ الأزمة آفاقا بعيدة عن الإطار السياسي، ما تسبب بتعقيدها.

وعقب الحصار، في حزيران من العام 2017، بيّن العراق موقفه الرسمي الرافض لحصار أي دولة،

وأعلن هذا الموقف رئيس الوزراء حينها، حيدر العبادي، الذي اعتبر أن بلاده ضد سياسة الحصار لأي دولة.