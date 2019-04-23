العلاقات الخارجية: سنضغط بقوة لاستثناء العراق من قرار ترامب على طهران

الخليج 365/ بغداداكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، الثلاثاء، عزمها الضغط على الجانب الامريكي للعدول عن قرار عدم شمول العراق بالاستثناء من العقوبات على طهران، مشيرة الى الى ان الالتزام بتلك العقوبات سيضر بالعراق مع بدء موسم الصيف والحاجة الى الكهرباء والغاز السائل، وشددت على حاجة البلاد للتمديد ستة اشهر على الاقل لحين انتهاء موسم الصيف.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "واشنطن قد تعمل على تجديد الاستثناءات للعراق من عقوباتها على طهران"، مبينا ان "لجنة العلاقات الخارجية ستعمل بكل قوة ومن خلال علاقاتها للضغط على الجانب الامريكي لتمديد استثناء العراق من تلك العقوبات".



واضاف فدعم، أن "مصالح العراق بالمنطقة مبنية على تبادل المصالح مع دول المنطقة وخاصة ايران، كونها دولة مهمة تربطنا معها حدود طويلة ومشتركات عديدة وتبادل تجاري كبير"، لافتا الى انه "ليس من مصلحة العراق ان يكون اداة لفرض العقوبات على ايران وبحال قبلت الادارة السياسية في العراق على تطبيق العقوبات فهو قرار خاطئ وسيضر بمصالح العراق واقتصاده وسيؤثر سلبا على علاقات العراق بجيرانه وينعكس سلبا على استقرار الشرق الاوسط".

واكد فدعم، ان "العراق ستورد الغاز السائل والكهرباء من ايران ونحن على ابواب فصل الصيف وليس لدينا الوقت الكافي والمقدرة على تغطية تلك الحاجات، مايجعلنا بموقف صعب جدا سيضر بالشعب العراقي بشكل مباشر"، مشددا على اننا "باقل تقدير قد نطلب الاستثناء لستة اشهر المقبلة لحين انتهاء فصل الصيف لان قبول العقوبات سيخلق مشكلة كبيرة لنا".

وأعلن البيت الابيض، الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الايرانية، فيما اشار الى أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان) لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أميركية.

