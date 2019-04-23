تأجيل استجواب محافظ كربلاء إلى إشعار آخر

الخليج 365/ كربلاءأعلنت اللجنة القانونية في مجلس كربلاء، الثلاثاء، عن تأجيل استجواب المحافظ عقيل الطريحي إلى إشعار آخر.

وقال رئيس اللجنة محفوظ التميمي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تأجيل استجواب المحافظ إلى إشعار آخر".

وأوضح، أن ذلك جاء "بسبب طعن مجلس المحافظة بقرار المحكمة الإدارية التي أصدرت رد القرار بإقالة المحافظ، وبانتظار حسم الموضوع من قبل المحكمة وبعدها لنا قرار".



يذكر أن مجلس محافظة كربلاء عقد، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة له يتضمن جدول أعمالها استجواب المحافظ عقيل الطريحي.

بعدها، أرسل الطريحي كتاباً إلى مجلس المحافظة ذكر فيه أن قرار استجوابه "يحمل مخالفات قانونية".

وأعلن عضو مجلس كربلاء محمد الطالقاني، في الثامن من كانون الثاني الماضي، ان المجلس صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.

وأعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء (20 شباط 2019)، أن المحكمة الادارية ردت قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

