حقوق الانسان تكشف عن احصائية لحالات ومحاولات الانتحار في البلاد خلال العام الحالي

الخليج 365/ بغدادكشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019.

وقال المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إحصائية لحالات الانتحار في محافظات العراق للربع الأول من العام 2019 حسب رصد مفوضية حقوق الإنسان بالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات وقيادات الشرطة (جاءت كما يلي) : 5 حالات في بابل، 5 حالات في واسط، 9 في ديالى تم إنقاذ ثلاثة".



وأضافت المفوضية، أنه تم تسجيل "12 حالة في الديوانية (8 ذكور، 4 إناث)، و14 حالة في ذي قار، و6 حالات في المثنى، وحالتين في الأنبار، و20 حالة في كربلاء (ذكر، 19 أنثى)، و14 حالة في ميسان، و15 حالة كركوك، و19 حالة في البصرة، و11 حالة في النجف".

جدير بالذكر أن أطباء نفسيون يعزون حالات ومحاولات الانتحار إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

