الجمارك: الصهريج الذي احترق في خور الزبير امس عائد الى وزارة الصناعة

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الجمارك، الثلاثاء، ان الصهريج الذي احترق في خور الزبير امس عائد الى وزارة الصناعة، فيما اشارت الى ان أجراءاته الجمركية مكتملة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الصهريج الذي تعرض للأحتراق أمس الأثنين في ميناء خور الزبير مكتملة كافة أجراءاته الجمركية"، مبينة انه "تم اجراء الكشف الجمركي عليه و أستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عن (37،250)طن من مادة (البرايم كوت) المحملة على متنه".



وأضافت أن "الصهريج عائد الى وزارة الصناعة/ الشركة العامة للصناعات التعدينية وهو من ضمن (78) صهريج محمل بمادة (البرايم كوت)"، مشرة الى انه "تم أجراء الكشف عليها من قبل المركز الجمركي وحسب الأوزان والحمولات المسموح بها وأستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها".

وأفاد مصدر في محافظة البصرة، امس الاثنين، بأن صهريجاً محملاً بالوقود احترق داخل ميناء خور الزبير، وأن فرق الاطفاء تمكنت من معالجة الحريق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك لها مراكز جمركية تعمل في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية للبلد وهي المسؤولة عن عمليات ادخال البضائع والسلع والمواد المستوردة والمصدرة و تفرض من خلال هذه المراكز أجراءاتها الأحترازية للحد من التهريب والغش فضلا عن رفدها الموازنة العامة للدولة بأيرادات الرسون الجمركية والتي تعتبر ثاني مورد للبلد بعد النفط .

