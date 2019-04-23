العراق السابع عالميا.. تعرف على أكبر الأمم المسلمة في العالم بحلول 2060

نشر مركز "بيو" للأبحاث، احصائية عن أكبر الأمم المسلمة في العالم بحلول عام 2060.
وبحسب احصائية للمركز ونشرتها روسيا اليوم، فأن الهند ستكون هي الاولى عالميا بعدد المسلمين عام 2060، بأكثر من 333 مليون مسلما، تليها باكستان بـ283.6 ومن ثم نيجيريا بحوالي 283 مليون لكل منهما.
وجاءت في المرتبة الرابعة اندونيسيا بـ253 مليون مسلما وبنغلادش خامسا عالميا بـ181 مليون مسلما.
كما أتت مصر في المرتبة الأولى عربيا، وحجزت المرتبة السادسة عالميا بـ 124 مليون، تلاها العراق بـ 94 مليون.
وفي المرتبة الثامنة جاءت تركيا بـ88 مليون مسلم تليها ايران بـ 82 مليون مسلم ومن ثم افغانستان بـ81 مسلم، بحسب دراسة للمركز.
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