التعليم توجه الجامعات بإعادة النظر في تقييم أداء التدريسيين المعترضين

الخليج 365/ بغدادوجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الثلاثاء، الجامعات العراقية بإعادة النظر في تقييم أداء التدريسيين المعترضين.

وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي نبيل الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على أعادة النظر في طلبات التدريسيين المعترضين على التقييم الأداء التدريسي الخاص في الجامعات".



ودعا الأعرجي المعترضين إلى ضرورة تقديم "معطيات موثقة" تثبت انه لم تحقق "العدالة والموضوعية لهم" وذلك بعد مصادقة رئيس الجامعة عليها.