الأعرجي: إلتزام العراق بقرار عدم استثنائه من العقوبات الايرانية خرق للسيادة

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الثلاثاء، أن إلتزام العراق بقرار الولايات المُتحدة بعدم استثنائه من العقوبات على ايران "خرقٌ للسيادة العراقيّة"، داعيا جميع الكتل السياسيّةالى دعم الحكومة العراقيّة لإستمرار التعامل مع إيران.

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "إلتزام العراق بقرار الولايات المُتحدة الأمريكية الأخير بعدم استثنائه من العقوبات الأحادية الجانب، خرق للسيادة العراقيّة وإعتبار أمريكا وصيةً على العراق"، مبينا أن "هذا القرار لم يكن أُممياً".



واضاف أن "إلتزام بعض الدول به كان لأسبابٍ سياسية وليست قانونية، فيما أنه يتنافى مع سياسة العراق الجديدة بضرورة الإنفتاح على جميع دول الجوار بما يُحقّق المصلحة العراقيّة".

ودعا الاعرجي "جميع الكتل السياسيّة، سواء تلك التي تتفق أو تختلف مع إيران، دعم الحكومة العراقيّة لإستمرار التعامل مع إيران لتحقيق إستقلال القرار العراقيّ".

وأعلن البيت الابيض، امس الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الايرانية، فيما اشار الى أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان) لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أميركية.

