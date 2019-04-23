الطريحي يرسل كتابا الى مجلس كربلاء بشأن استجوابه

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر محلي، الثلاثاء، عن ارسال محافظ كربلاء عقيل الطريحي كتابا الى مجلس المحافظة بشأن استجوابه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء عقيل الطريحي ارسل كتابا الى مجلس المحافظة بشأن قرار استجوابه"، مبينا ان "الطريحي ذكر في الكتاب ان قرار استجوابه يحمل مخالفات قانونية".

واضاف المصدر "المخالفات تضمنت ان الاستجواب جاء قبل ان تحسم محكمة التمييز امره كمحافظ دستوريا بحسب ما اكده الطريحي".



عقد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، جلسة له يتضمن جدول أعمالها استجواب المحافظ عقيل الطريحي.