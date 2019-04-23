رئيس الجمهورية يؤكد دعمه لادراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، اهمية إيلاء محافطة بابل الاهتمام المطلوب لما تحتويه من مواقع اثرية وتاريخية، مشدداً ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي والسياحي للمدينة.

وقال في بيان صدر عقب استقباله في قصر السلام، ببغداد اليوم، محافظ بابل كرار صباح العبادي والوفد المرافق له، إنه "يؤكد دعمه الكامل للجهود المبذولة لادراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي بما يليق بمكانة المحافظة وتاريخها الحضاري".



وشدد الرئيس صالح على "ضرورة تكثيف الجهود لتطوير العمل ومحاربة الفساد"، داعياً الى "توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ التآخي والتسامح بين جميع المكونات العراقية بما يساهم في توطيد أسس التكاتف الاجتماعي".

من جانبه، قدم محافظ بابل "شرحاً مفصلاً عن الأوضاع العامة التي تخص المحافظة والمشاكل التي تعترضها"، مثمناً جهود رئيس الجمهورية في "متابعته لشؤون المحافظة وادراج آثارها في لائحة التراث العالمي".

