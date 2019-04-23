الحلبوسي والبارزاني يناقشان ملف استكمال الكابينة الحكومية

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الثلاثاء، ملف استكمال الكابينة الحكومية وإنهاء إدارة الدولة بالوكالة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي التقى، اليوم الثلاثاء، في أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والإقليم، فضلا عن ملف محافظة نينوى والتعاون بين القوى السياسية؛ لاختيار محافظ لها، وأهمية استقرارها سياسيا وأمنيا"، مشيرا الى انه "تم مناقشة ملف استكمال الكابينة الحكومية، والتأكيد على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات المتبقية، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها".



يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل يوم امس، الى اربيل والتقى بعدد من المسؤولين في حكومة كردستان واضافة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وبحث معهم ملف الوزارات الشاغرة.