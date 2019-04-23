نائب مخاطبا عبد المهدي: كما فتحت الخضراء بقرار شجاع ندعوك لفتح طريق المطار

الخليج 365/ بغدادطالب القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد، مخاطبا اياه بالقول " كما تم فتح المنطقة الخضراء بقرار شجاع ندعوك لفتح طريق المطار".

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد لإنهاء الصعوبات التي يواجها المواطن الراغب بالسفر"، مبينا ان "تحسن الوضع الامني الذي مر به البلد بات عاملا محفزاً لفتح مطار العاصمة ورفع الكتل الكونكريكية التي شوهت ملامحه كثيراً".



واضاف ان "المشاكل التي حصلت موخراً في آلية منح باجات دخول المطار وما رافقها من شبهات تعد واحدة من الأسباب الموجبة لفتح هذا الطريق الحيوي كوّن ما جرى سابقاً كانت عدم شفافية في منح هوية الدخول للمطار"، مشيرا الى ان "عملية فتح الطريق سيعطي رسائل إيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي باستقرار وهدوء الوضع الامني بعد ان تم فتح المنطقة الخضراء".

وخاطب الربيعي عبد المهدي بالقول "كما تم فتح المنطقة الخضراء بقرار شجاع يحسب لك، ندعوك لفتح طريق المطار"، مطالبا عبد المهدي بـ"توجيه العاملين في المطار بتسهيل حركة مرور المسافرين وتسهيل الإجراءات التي أخذ جزء منها يتسبب بتاخير مبالغ به فضلا عن الاهتمام بنظافة المطار وتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين".

يذكر ان مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا مناشدة الى رئيس الوزراء تدعوه الى اعادة فتح طريق مطار بغداد اسوة بباقي مطارات العالم، بعد تحسن الوضع الامني بشكل كبير في العاصمة.

