مجلس كربلاء يعقد جلسة له تتضمن استجواب الطريحي

عقد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، جلسة له يتضمن جدول أعمالها استجواب المحافظ عقيل الطريحي.
وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس محافظ كربلاء عقد، قبل قليل، جلسة له، مبيناً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن استجواب المحافظ عقيل الطريحي.
وأعلن عضو مجلس كربلاء محمد الطالقاني، في الثامن من كانون الثاني الماضي، ان المجلس صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.
وأعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء (20 شباط 2019)، أن المحكمة الادارية ردت قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.
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