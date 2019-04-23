الانواء: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، ان تشهد البلاد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة، مشيرة الى ان الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم غد الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية صحو مع قطع من الغيوم كما ترتفع درجات الحرارة قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المناطق كافة ليوم الخميس صحو مع قطع من الغيوم كما ترتفع درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس سيكون في المناطق كافة ليوم الجمعة صحو مع قطع من الغيوم كما ترتفع درجات الحرارة قليلا".

وتابعت الهيئة ان "الطقس ليوم السبت سيكون في المناطق كافة غائم جزئي الى غائم ولا تغيير في درجات الحرارة"، مشيرة الى ان "الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ".

يذكر ان البلاد تعرضت خلال الايام الماضية الى تساقط امطار غزيرة ادت الى حدوث سيول وخاصة في المناطق الشرقية من البلاد.

