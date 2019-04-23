تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط بجهاز ‏المخابرات

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء، أقوال متهم انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات ‏الوطني ومارس عمليات نصب واحتيال على المدنيين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القاضي المختص ذكر أن المتهم كان يدعي بأنه مدير التحقيقات في جهاز ‏المخابرات الوطني وقام بجمع أموال من المواطنين بحجة تعيينهم حراسا في ‏محافظة بغداد وجهاز المخابرات بالتعاون مع احد الضباط".‏



وأضاف أن "المتهم اخذ مبالغ مالية تقدر بـ 12 ألف دولار من أربعة مواطنين بواقع ثلاثة آلاف من ‏كل شخص بغية تعيينهم كحراس على مجلس محافظة بغداد ومبلغ 15 ألف دولار ‏من 3 أشخاص بغية تعيينهم على جهاز المخابرات بواقع 5 آلاف دولار من كل ‏شخص".

وتابع المجلس أنه "تم اعتقال المتهم متلبسا بالجرم المشهود بعد نصب كمين ‏له بالتعاون مع وزارة الداخلية".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

