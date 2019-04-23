النزاهة تعيد ملكية عقار "مستولى عليه بطرق غير قانونية" للدولة

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية ضبط أسفرت عن إعادة ملكية عقار "مستولى عليه بصورة غير قانونية" إلى الدولة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات المكتب (مكتب تحقيق كركوك) تمكنت من إعادة ملكية عقار عائد لوزارة البلديات والأشغال العامة تم الاستيلاء عليه بصورة غير قانونية وإنشاء أسس ودعامات لتشييد مبان سكنية على العقار الواقع في مركز المحافظة".



ولفتت الدائرة إلى أن "العملية التي تمت بناء على مذكرة ضبط قضائية جرت بالتنسيق مع القاطع البلدي الرابع في محافظة كركوك"، مضيفةً أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في الـ11 من الشهر الحالي، إعادة خمسة عقارات في كركوك تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دينار إلى ملكية الدولة.

