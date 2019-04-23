صادقون: واشنطن ليست وصية علينا وقراراتها على طهران لاتعنينا

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الثلاثاء، ان واشنطن ليست وصية على العراق، مشددا على أن قرارها بعدم التمديد للدول في الاستثناء من عقوباتها على ايران "لا يعنينا وغير ملزمين بتطبيقه"، فيما دعا الحكومة الى عدم الالتزام بقرارات ترامب والعمل وفق مصلحة العراق فقط.

وقال النائب فاضل الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "واشنطن ليست وصية على العراق كي تفرض عليه رغباتها، بما ينسجم مع مصالحها العدوانية في المنطقة"، معتبرا ان "قرار ترامب بعدم التمديد لعدد من الدول في عقوباتها على ايران هو قرار لايعنينا ولسنا ملزمين بتطبيقه".



واضاف الفتلاوي، ان "العراق دولة ذات سيادة وتعمل من اجل مصالحنا فقط وليس مصالح واشنطن وحلفاءها"، مشددا أن "العراق لن يكون جزء من سياسة المحاور".

ولفت الى ان "ايران وقفت مع العراق كثيرا، فحين فرض الحصار على العراق كانت طهران اول من كسر الحصار ولم تلتزم به، ونصرت الشعب العراقي، ثم عادت في مرحلة صعبة من تاريخ العراق وخلال الحرب ضد ارهاب داعش ووقفت بكل قوة الى جانب العراق، وتصدت لهذا الهجوم الارهابي حتى انتصر العراق، بالتالي فهي حليف ستراتيجي للعراق ولم ولن نتخلى عن هكذا حليف لم يتخلى عنا في اقسى الظروف".

واكد الفتلاوي، ان "مصالح العراق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي المعيار الوحيد الذي نعمل من خلاله، ونعتقد ان المضي خلف سياسات امريكا الطائشة ونزعاتها العداونية لن يقدم للعراق شئ سوى الارهاب والخراب والانعزال عن العالم وهو امر لن نقبل به باي حال من الاحوال"، داعيا الحكومة الى "عدم الرضوخ لضغوط واشنطن وان لا تلتزم بتلك العقوبات الظالمة وان تعلم لمصلحة البلد فقط وليس مصلحة معسكر الشر والارهاب الذي تقوده امريكا".

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وأعلن البيت الابيض، امس الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الايرانية، فيما اشار الى أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان) لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أميركية.

