عبد المهدي يتصل بالسيسي ومسؤول مصري يكشف ما دار بينهما

الخليج 365/ بغداداعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبينا ان الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال راضي في تصريح نشرته صحيفة الاهرام المصرية وتابعته الخليج 365، ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء امس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي"، مبينا ان "عبد المهدي قدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح".



واشاد عبد المهدي خلال الاتصال بـ"التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية"، مؤكدا "تقدير العراق الكبير لمصر وللرئيس، في إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي".

من جانبه، أكد السيسي "اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية"، مشيدا بـ"التطور المستمر الذي تشهده أطر التعاون بين الدولتين".

وشدد السيسي على "ضرورو مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

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كما اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن "الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في شهر اذار الماضي، من نتائج إيجابية".

وتابع ان "الجانبين تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، وبما يساهم في تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العرب".

يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زار، في (23 آذار 2019)، العاصمة المصرية القاهرة بزيارة رسمية تستغرق يومين، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بمختلف المجالات.

