موظفو عقود الموارد المائية يتظاهرون في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم

نظم العشرات من موظفي العقود بوزارة الموارد المائية، الثلاثاء، تظاهرة امام مبنى الوزارة في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "نحو 100 شخص من موظفي العقود في وزارة الموارد المائية نظموا صباح اليوم، تظاهرة احتجاجية امام مبنى الوزارة في شارع فلسطين شرقي بغداد، للمطالبة بصرف رواتبهم".
واشار المصدر، إلى أن "المتظاهرين رفعوا لافتات خطوا عليها مطالبهم بينها، (ثلاث دورات برلمانية استلموا حقوقهم وحقوق العقود معطلة)"، موضحا أن "قوة امنية طوقت موقع التظاهرة".
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