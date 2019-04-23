الانواء الجوية تنشر تقريرا عن هزة ارضية شعر بها ابناء خانقين

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن تسجيلها هزة ارضية في ايران، فيما اشارت الى ان ابناء قضاء خانقين بديالى شعروا بالهزة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية فجر اليوم الثلاثاء، في قصر شيرين بايران"، مبينة ان "قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".

واضافت ان "المواطنين في قضاء خانقين شعروا بشكل خفيف بالهزة"، مشيرة الى انه "لم ترد انباء عن حصول اضرار".



يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات العراق شهدت، خلال العامين الماضيين عدد من الهزات الارضية التي ادت الى اضرار بشرية ومادية.



