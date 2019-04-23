- 1/2
- 2/2
اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن تسجيلها هزة ارضية في ايران، فيما اشارت الى ان ابناء قضاء خانقين بديالى شعروا بالهزة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية فجر اليوم الثلاثاء، في قصر شيرين بايران"، مبينة ان "قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".
واضافت ان "المواطنين في قضاء خانقين شعروا بشكل خفيف بالهزة"، مشيرة الى انه "لم ترد انباء عن حصول اضرار".
يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات العراق شهدت، خلال العامين الماضيين عدد من الهزات الارضية التي ادت الى اضرار بشرية ومادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانواء الجوية تنشر تقريرا عن هزة ارضية شعر بها ابناء خانقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.