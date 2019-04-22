فتح شارع وسط بغداد مغلق منذ 13 عاماً

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن فتح يربط شارع الخلفاء بمنطقة الصدرية وسط بغداد مغلق منذ سنة 2006.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع المحاذي لمبنى ديوان أمانة بغداد والذي يربط شارع الخلفاء بمنطقة الصدرية وسط بغداد والمغلق منذ سنة 2006 بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وبمتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية".

وأضافت أن "عملية فتح الشارع تضمنت رفع الكتل الكونكريتية وفتح القطع من عدة أمكنة منها مدخل ومخرج الشارع بالاضافة الى رفع البوابات الحديدية لتباشر بعدها بلدية الرصافة بحملة لتنظيف وغسل الموقع".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.