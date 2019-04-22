بومبيو يؤكد لعبد المهدي دعم واشنطن لسيادة وازدهار العراق



اكد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، الاثنين، لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعم واشنطن لسيادة وازدهار العراق. الخليج 365/ بغداداكد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، الاثنين، لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعم واشنطن لسيادة وازدهار العراق. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن بومبيو قوله خلال اتصال هاتفي مع عبد المهدي، إن "الولايات المتحدة الاميركية داعمة لسيادة وازدهار العراق". وكان بومبيو، أعلن، اليوم الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.







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