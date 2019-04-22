جلسة طارئة في جامعة ديالى حول اطلاق هتافات تمجد بالبعث

الخليج 365/ بغدادأعلنت رئاسة جامعة ديالى، الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقية في التصرف "اللامسؤول" بخصوص تمجيد حزب البعث المنحل عبر هتافات لطلبة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رئاسة الجامعة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "كلية القانون في الجامعة شكلت لجنة تحقيقية، كما تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور من قبل رئاسة الجامعة بخصوص تمجيد حزب البعث البائد خلال حفل تخرج لكلية القانون".



وأشار بيان رئاسة الجامعة الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة استضاف فيها مدير استخبارات ديالى وممثل جهاز الامن الوطني في الجامعة لتدارس صحة المقطع المنشور والذي مدته 15 ثانية ليتسنى لنا محاسبة المقصر".

وتوعدت رئاسة جامعة ديالى بانها "ستتخذ أقصى العقوبات بشأن هذه المخالفة لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورداً على ذلك قام مجلس الجامعة بوقفة استنكارية مع الطلبة وبالكلية نفسها".

ودعا نائب عن محافظة ديالى، في وقت سابق اليوم الاثنين، عبر الخليج 365، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح تحقيق مع الجهات المعنية في جامعة ديالى، التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.

كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، اليوم الأثنين بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في جامعة ديالى/ كلية القانون التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلبة من جامعة ديالى في حفلة تخرج، يهتفون باغاني تمجد النظام السابق.

