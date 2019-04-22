تربية كربلاء تنفي انتحار طالبة في المحافظة لعدم تأهلها للامتحانات الوزارية

الخليج 365/ بغدادنفت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء، الاثنين، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول أسباب اقدام طالبة في اعدادية رابعة العدوية على الانتحار بسبب عدم تأهلها للامتحانات الوزارية البكلوريا.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن " الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول أسباب اقدام طالبة في اعدادية رابعة العدوية على الانتحار بسبب عدم تأهلها للامتحانات الوزارية البكالوريا، عارية عن الصحة"، مشيراً الى "قيام مدير عام تربية كربلاء عباس عودة عليوي قام بتقديم التعازي لذوي الفقيدة بعد اتصالهُ بمديرة المدرسة".



واضافت أن "الطالبة المتوفاة كانت من المتفوقات والمتفانيات في اداء واجباتها، بالاصافة الى امتلاكها اخلاق عالية وحسنة السلوك مع مدرساتها وزميلاتها".

وطالبت المديرية "وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار كونها جزء هام من أخلاقيات المهنة الصحفية خدمة للصالح العام".

يذكر ان بعض وسائل الاعلام تناقلت في وقت سابق خبرا بانتحار طالبة في محافظة كربلاء للانتحار بسبب عدم دجولها للمشاركة بالامتحانات الوزارية (البكالوريا).

