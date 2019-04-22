كشف مصدر في حرس الحدود العراقي، الاثنين، عن عبور حافلتي زائرين من العراق إلى سوريا، مرجحا أن تكون هذه الخطوة الأولى لفتح الحدود البرية بين البلدين.
ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "حافلتي زائرين عراقيين متوجهين إلى مرقد السيدة زينب في سوريا، عبرا برا إلى الأراضي السورية"، مرجحا ان "يكون هذا العبور تجريبيا أو خطوة أولى لإعلان افتتاح الحدود بين البلدين من جديد".
وأضاف أن "الحافلتين عبرتا عبر منفذ القائم الحدودي الذي أغلق منذ أن سيطر تنظيم داعش على قضاء القائم عام 2014".
يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت الشهر الماضي عن تهيئة منفذ القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها افتتاحه قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبور اول حافلتي زائرين من العراق إلى سوريا منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.