التحقيق المركزية تصدق اعترافات متهم بمحاولة اغتيال النائب جواد الموسوي

الخليج 365/ بغدادأكدت محكمة التحقيق المركزية، الاثنين، إلقاء القبض على المتهم بمحاولة اغتيال عضو مجلس النواب جواد الموسوي، لافتة إلى تصديق اعترافاته قضائياً.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة صدقت، اليوم، اعترافات المتهم بمحاولة اغتيال النائب جواد الموسوي".

وأضاف المجلس في بيانه، أن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق، والأخير بصدد استكمال الإجراءات من أجل إحالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".

