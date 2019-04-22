الجامعة التكنولوجية: ما حدث السبت أمر بسيط جداً انتهى بدقائق ولم نسجل أي أضرار

الخليج 365/ بغدادعلقت رئاسة الجامعة التكنولوجية، الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إخماد حريق اندلع في أقسام داخلية داخل الجامعة أمس الأول السبت، وفيما اعتبرت أن ما حدث "أمر بسيط جداً وانتهى بدقائق"، أكد عدم تسجيل أية أضرار.

وقال رئيس الجامعة أمين دواي ثامر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ما حدث في الأقسام الداخلية السبت الماضي أمر بسيط جداً يتعلق بسوء استخدام أنبوبة الغاز وانتهى بدقائق من قبل طالبات القسم الداخلي أنفسهن".



وأضاف ثامر، أن "ما عرض عبر وسائل الإعلام عن الحادث أمر قريب من التهويل والتضخيم"، مؤكداً أن "المبنى سليم بشكل متكامل ولم تسجل لدينا أي أضرار سواء على المستوى المكاني والبشري من قبل بناتنا الطالبات".

واختتم ثامر بيانه بالقول إن "الجامعة التكنولوجية حصلت على المركز الأول على جامعات العراق في التصنيف الوطني في الاداء المؤسسي".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأول السبت (20 نيسان 2019)، بإخماد حريق اندلع في أقسام داخلية داخل الجامعة التكنولوجية.

