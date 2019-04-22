علقت رئاسة الجامعة التكنولوجية، الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إخماد حريق اندلع في أقسام داخلية داخل الجامعة أمس الأول السبت، وفيما اعتبرت أن ما حدث "أمر بسيط جداً وانتهى بدقائق"، أكد عدم تسجيل أية أضرار.
وقال رئيس الجامعة أمين دواي ثامر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ما حدث في الأقسام الداخلية السبت الماضي أمر بسيط جداً يتعلق بسوء استخدام أنبوبة الغاز وانتهى بدقائق من قبل طالبات القسم الداخلي أنفسهن".
وأضاف ثامر، أن "ما عرض عبر وسائل الإعلام عن الحادث أمر قريب من التهويل والتضخيم"، مؤكداً أن "المبنى سليم بشكل متكامل ولم تسجل لدينا أي أضرار سواء على المستوى المكاني والبشري من قبل بناتنا الطالبات".
واختتم ثامر بيانه بالقول إن "الجامعة التكنولوجية حصلت على المركز الأول على جامعات العراق في التصنيف الوطني في الاداء المؤسسي".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأول السبت (20 نيسان 2019)، بإخماد حريق اندلع في أقسام داخلية داخل الجامعة التكنولوجية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة التكنولوجية: ما حدث السبت أمر بسيط جداً انتهى بدقائق ولم نسجل أي أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.