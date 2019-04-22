عبد المهدي والحلبوسي يناقشان حسم الوزارات وقانون الانتخابات

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، حسم الوزارات الشاغرة في الكابينة الحكومية، بالإضافة إلى قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، ومناقشة ملف إكمال الكابينة الحكومية، وحسم الوزارات الشاغرة، والتأكيد على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، وكذلك تمت مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته".
وتابع البيان، أن "اللقاء أكد ضرورةَ استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل تقديم الخدمات التي تلبي حاجة المواطنين، وتسهم في تحسين الواقعين الخدمي والاجتماعي".
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