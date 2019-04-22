نائبة: 32 مليون حساب وهمي بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

كشفت النائبة هدى سجاد، الاثنين، ان هناك 32 مليون حساب وهمي بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مبينة ان الاخير سيستفيد من دول الجوار بشان قانون تجريم المعلوماتية.
وقالت سجاد في حديث لـ الخليج 365، على هامش ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية ان "هناك 32 مليون حساب وهمي يتم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من اصل 40 مليون حساب"، مبينة ان "هذه الحسابات الوهمية تستخدم للتشهير والتسقيط غير المبررة والتي قد تكون لمكاسب مالية".
واضافت ان "الذهاب لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية تاتي في هذا الاطار"، مشيرة الى ان "القانون في مرحلة الدراسة وان العراق سيستفيد من تجارب الدول القريبة من نسيجه الاجتماعي بشان هذا القانون".
وانهى مجلس النواب خلال جلسته، في 12 كانون الثاني 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
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