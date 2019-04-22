مصدر: لاصحة لما نشر بشأن ارسال الحلبوسي عجلات مسلحة لاطلاق سراح ارهابيين بالنجف

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني، الاثنين، انه لا صحة لما نشر بشأن ارسال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عجلات مسلحة لاطلاق سراح ارهابيين في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن ارسال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 45 عجلة مسلحة الى النجف من اجل اطلاق سراح ارهابيين قتلوا 22 شهيدا مغدورا في الثرثار، عار عن الصحة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "أوامر القبض صدرت بحق ١٠ اشخاص بتهمة السرقة، حيث تم اعتقال سبعة منهم ونقلوا الى النجف فيما بقي ثلاثة هاربين"، موضحا ان "احد هؤلاء المعتقلين اعترف على قضية اخرى غير السرقة وهي قتل المغدورين بالثرثار".



وتابع "فيما لا يزال هذا المعتقل بالنجف وتم نقل قضيته هو المتهمين الهاربين الثلاثة بناءا على طلب ذويهم الى محكمة تحقيق الرصافة".

يذكر ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا تضمنت ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ارسل قوة من 45 عجلة مسلحة الى النجف بهدف اطلاق سراح ارهابيين متهمين باعدام 22 شخصا في بحيرة الثرثار.

