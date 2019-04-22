مفوضية الانتخابات: تمديد فترة تحديث الناخبين فرصة للناخب لمراجعة مراكز التحديث

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة، الاثنين، ان تمديد فترة تحديث سجل الناخبين داخل المفوضية يتيح فرصة للناخبين بتحديث بياناتهم.

وقال بشارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "مفوضية الانتخابات مددت فترة تحديث سجل الناخبين لغاية الـ11 من ايار المقبل، وذلك لاتاحة الفرصة للناخبين الذين لم يستطيعوا مراجعة المراكز لتحديث بياناتهم"، مضيفاً الى ان المفوضية فتحت المراكز في جميع المحافظات، بأستثناء محافظات اقليم كردستان لمراجعة الناخبين لتحديث بياناتهم بايومتريا واستلام بطاقة الناخب الالكترونية ممن لم يستلم بطاقته البايومترية".



ودعا بشارة "الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والمؤسسات الاعلامية وجميع الفعاليات الاجتماعية الاخرى الى حث الناخبين لمراجعة المراكز القريبة لمناطق سكناهم استعداداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم".

يذكر ان مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق عن افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين في الـ25 من اذار ولغاية الـ20 من نيسان في 2019.

