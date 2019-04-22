كشف مصدر سياسي، الاثنين، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بصدد تشكيل تحالف جديد يضم اكثر من 30 نائبا، فيما اشار الى ان الهدف التحالف الاول هو العراق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بصدد تشكيل تحالف سياسي جديد برئاسته يحمل اسم التقدم"، مبينا ان "ذلك سيعلن رسميا خلال في مؤتمر صحافي يعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري".
وأضاف المصدر أن "التحالف الجديد يضم اكثر من 30 نائبا، من مختلف الطوائف"، مشيرا الى ان "تحالف التقدم ينطلق من أسس وطنية بعيدة عن أي حسابات طائفية او قومية او فئوية، وهدفه الأول هو العراق".
وتوقع المصدر ان "يزداد عدد المنضوين في التحالف بعد الإعلان عنه".
واعتبر عضو في تيار الحكمة، اليوم الاثنين، أن مشكلة العملية السياسية هي "المحاصصة" والتي اصبح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي "اسير لها"، مشددا على ان تحرير الحكومة ورئيسها من سطوة البعض لن يتحقق الا من خلال كتلة معارضة برلمانية قوية دستورية وقانونية قادرة على دعم الحكومة وليس اسقاطها للتصدي للملفات المهمة.
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