محكمة تحقيق العمارة تصدق اقوال متهم قتل والده واصاب شقيقته

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق محافظة ميسان، الاثنين، أقوال متهم اقدم على قتل والده واصابة شقيقته في منطقة حي الرسالة التابعة لمدينة العمارة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق ميسان (العمارة) صدقت اقوال متهم اقدم على قتل والده واصابة شقيقته بسبب خلاف عائلي حول الإرث في منطقة حي الرسالة"،

واضاف المجلس، أن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بقتل والده اضافة الى اصابة شقيقته", موضحة أن "الجاني قام بعبور سياج دارهم واطلاق النار من مسدس يحمله على والده مما ادى الى مقتله في الحال، كما قام باطلاق النار على شقيقته واصابتها بطلق ناري في منطقة الكتف الايسر".



وأشار إلى أن "المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي".