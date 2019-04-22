صحة النجف تعلن وقوع 15 حادث سير خلال أيام الزيارة الشعبانية

الخليج 365/ النجفأعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن وقوع 15 حادث سير ونقل 136 حالة إلى المستشفيات خلال خطة الطوارئ الصحية الخاصة بالزيارة الشعبانية.

وقال مدير الإسعاف الفوري حكمت الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد انتهاء خطة الطوارئ الصحية الخاصة بالزيارة يوم أمس يكون مجموع الحالات التي تم نقلها بسيارات الإسعاف الفوري 136 حالة منها 8 حالات خارج المحافظة مع 15 حادثاً مرورياً"، مبيناً أن "48 سيارة إسعاف شاركت في الخطة التي استمرت لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من 19--21 /4/2019 بالاضافة إلى 23 مفرزة طبية".



وأضاف الشمري، أن "سيارات الإسعاف الفوري قامت بتنفيذ 118 مرابطة على التقاطعات والشوارع الرئيسة"، مؤكداً أن "جميع هذه الحالات المرضية المشار اليها كانت بسيطة وغادرت المستشفيات بعد إعطائها العلاجات اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك قامت سيارات الإسعاف التابعة للدائرة بنقل 8 حالات مرضية خارج المحافظة".

يشار إلى أن قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس المحمداوي أعلن، أمس الأحد (21 نيسان 2019)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المشاركين بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء.

وتعد زيارة النصف من شعبان من المناسبات الدينية المهمة التي يقصد خلالها ملايين الزائرين مدينة كربلاء سواء من العراق أو خارجه لأداء مراسم زيارة الخامس عشر من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي (عليه السلام).

