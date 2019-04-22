نائب يدعو للتحقيق بهتافات تمجد البعث من طلبة في جامعة ديالى

الخليج 365/ بغداددعا نائب عن محافظة ديالى، الاثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح تحقيق مع الجهات المعنية في جامعة ديالى، التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.

وقال النائب همام التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "تكرار حوادث تمجيد الطاغية والبعث خلال الحفلات التي تقام في الجامعات هو امر خطير جدا"، مرجحا وجود "جهات خارجية وداخلية مدفوعة تعمل على تحريك الشباب المغرر بهم للقيام بهكذا افعال مخالفة للقانون والدستور".



واضاف التميمي، ان "ماحصل بجامعة ديالى من هتافات لبعض الطلبة المغرر بهم باناشيد بعثية خلال حفلة التخرج هو امر ينبغي عدم السكوت عليه وتشكيل مجلس تحقيق من قبل الوزارة مع الجهات المعنية في الجامعة التي حصلت فيها الاحتفالية لبيان اسباب هذا الاهمال".

واكد التميمي، ان "الامن في الجامعات ينبغي ان يكون اكثر متابعة لهكذا تصرفات وان تكون هنالك عملية اشراف وتنظيم من قبل الجهات الرسمية لهكذا احتفالات جامعية كي لايتم استغلالها من اطراف معادية للعراق وشعبه وتسعى لخلق الفتن".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلبة من جامعة ديالى في حفلة تخرج، يهتفون باغاني تمجد النظام السابق.

