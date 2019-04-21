المالكي والحكيم يؤكدان ضرورة الإسراع بحسم مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات كفوءة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، على ضرورة الإسراع بحسم مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات كفوءة.

وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم استعراض مستجدات الشأن السياسي العراقي والاقليمي لاسيما استكمال الكابينة الحكومية".



وأضاف أنه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بحسم مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات كفوءة للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا".

ودعا الحكيم، الجميع الى "التنازل للعراق وان تكون المصلحة الوطنية هي البوصلة لحركة جميع القوى السياسية"، مؤكداً "أهمية تعزيز مكانة العراق بين دول المنطقة والعالم".

